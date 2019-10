Stadio – ‘Voglia di bomber’

Un solo gol in tre partite per il Bologna, tra l’altro su rigore, e un attacco che vede i centravanti a quota zero gol in stagione.

Su questo si è soffermato oggi il Corriere dello Sport Stadio titolando in prima pagina ‘Voglia di bomber’. Santander e Destro sono a zero gol segnati in campionato ‘Un grande centravanti manca al Bologna dai tempi di Gilardino – si legge – Mihajlovic cerca dunque i gol dai suoi esterni’. Nelle pagine interne: ‘Bologna, i gol arrivano dalle fasce’, i più pericolosi sono gli esterni Sansone e Orsolini, mentre dalle prime punte arriva poco produzione. Occhi anche sulla difesa: ‘Subiti troppi gol di testa, il Bologna corre ai ripari’.