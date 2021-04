Stadio – Skorupski, via al rinnovo fino al 2025

L'attuale intesa scade nel 2023. La voglia di proseguire insieme è stata comunque già ribadita

Il suo contratto scadrà nel 2023 ma a fine campionato la dirigenza si siederà al tavolo con il portiere polacco per prolungare l'accordo fino al 2025. Il suo rendimento è cresciuto e del suo miglioramento si è accordo anche Paulo Sousa, che lo sta preferendo all'attuale portiere della Fiorentina Bartlomiej Dragowski come vice Szczesny in nazionale. Il Bologna ha fretta di rinnovare l'accordo con il suo attuale numero 1 perché l'ex Roma gode di diversi estimatori, sia in Bundesliga che in Premier League, e lui sarebbe felice di rimanere.