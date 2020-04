Stadio – Orsolini mette nel mirino EURO 2021, ma deve battere la concorrenza

Se gli europei si fossero giocati quest’estate, la convocazione di Orsolini sarebbe stata maggiormente legata ad una scelta di Mancini, che non a meri meriti sportivi. In particolare tutto sarebbe stato legato alla posizione scelta dal CT per Federico Bernardeschi, che avrebbe potuto aprire o chiudere le porte della Nazionale all’ascolano. Con il rinvio della massima competizione continentale per Nazionali, Orsolini avrà altri 12 mesi per guadagnarsi la convocazione.

I principali ostacoli per la convocazione azzurra ad Euro 2021, saranno gli stessi. Bernardeschi, Chiesa e Zaniolo sono infatti in corsa con il giocatore del Bologna per un posto nella truppa di Mancini. Ecco perché la prossima stagione sarà fondamentale per Orso-gol. Il suo rapporto con la Nazionale è agli albori, sta a lui coltivarlo, lavorando senza sosta per Mihajlovic e per la sua squadra. Sicuramente cedere il giocatore in estate sarebbe un grave autogol da parte del Bologna, che perderebbe uno dei suoi punti cardine, per il presente ed il futuro.