Stadio – Nodo Skorupski: parte o resta?

Mihajlovic e la società non hanno ancora deciso

Il contratto del portiere portiere rossoblù scade nel 2023 e a oggi l'intenzione sembra quella di non volerglielo allungare. A Casteldebole sono settimane di riflessione, si tratta di un portiere che tra i pali assicura garanzie ma in quanto a personalità, capacità di giocare con i piedi e uscite alte lascia un po' a desiderare. Skorupski ha un paio di richieste importanti e il Bologna deciderà cosa fare. Per quanto riguarda Ravaglia, la società vuole mandarlo in prestito in B per farlo crescere e giocare con continuità e l'identikit perfetto per sostituirlo è Berisha: portiere esperto in grado di giocarsi il posto con Skorupski qualora rimanesse. Il terzo portiere potrebbe essere uno tra Sarr, di rientro dal prestito, e Molla. Berisha può essere preso anche come primo, così come Strakosha.