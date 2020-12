Stadio – Inter-Bologna, tanti tiri ma rossoblù meno precisi

Domani sera a San Siro si affronteranno Inter e Bologna e c’è un dato che equipara le due squadre che sono molto vicini nella classifica tiri effettuati, ma con risultati diversi.

Infatti i nerazzurri di Conte hanno calciato 125 volte, di cui 59 in porta, 50 fuori e 23 gol. I rossoblù, invece, hanno effettuato 122 conclusioni, 60 in porta, 36 fuori e 14 gol. Nonostante una mole di gioco così ricca di occasioni, il Bologna non riesce ad essere concreto e con 14 reti è il decimo attacco del campionato. Sono di Musa Barrow la maggior parte di conclusioni verso la porta, ben 23, ma spesso non sfruttate al meglio e infatti è a quota 2 gol in questo campionato. In generale, il reparto offensivo di Mihajlovic ha realizzato 92 tiri dei 122 totali a dimostrazione di come non sia pienamente supportato dal centrocampo. Il Bologna, quindi, deve cercare di essere più concreto dato che si trova al settimo posto per tiri effettuati.

Fonte: Stadio