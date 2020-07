Stadio – Dominguez più gioco meglio mi adatto

L’ultima contro l’Inter potrebbe essere stata la partita che ha sbloccato definitivamente Nicolas Dominguez. L’argentino si è reso protagonista dell’assist per il gol vincente di Barrow. Al suo arrivo a gennaio è stato lanciato nella mischia. Lo stop imposto dal Coronavirus gli ha dato il tempo di ambientarsi. Ora punta ad essere protagonista anche nella sfida con il Sassuolo.

Il duello a distanza con Lautaro lo ha visto vincente, l’amico ha anzi sbagliato il rigore che avrebbe messo una seria ipoteca sul risultato in favore dei nerazzurri. L’argentino si è detto pronto e fiducioso, maggiori sono i minuti, maggiore è la fiducia del giocatore che accumula esperienza in Serie A. Il giovane sudamericano dopo aver lasciato il segno in maglia Velez, punta a fare la differenza anche in casacca rossoblu.