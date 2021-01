Stadio – Bologna, svegliati! Le altre si rafforzano

Mentre le altre squadre si rafforzano, il Bologna resta alla finestra.

Il pensiero della dirigenza è chiaro: tra arrivare dodicesimi e quattordicesimi cambia poco, tanto vale aspettare giugno per portare a Casteldebole un attaccante importante, magari Marko Arnautovic. E quindi viene valutata la rosa attuale come all’altezza per l’obiettivo minimo, ovvero la salvezza. Ma non solo le squadre sotto ai rossoblù si stanno muovendo, ma anche le varie Samp, Benevento, Fiorentina e persino il Verona, tutte sopra al Bfc, stanno facendo acquisti. Mihajlovic si troverà ancor una volta orfano della prima punta che tanto brama da ormai due anni, sperando che Barrow e Palacio colmino questa lacuna, e Santander torni dall’infermeria per aiutare la squadra. Ma in questo campionato, soprattutto visto il momento storico, i piani possono essere stravolti da un momento all’altro, ma evidentemente i capì del Bfc non la pensano così.

Fonte-Stadio