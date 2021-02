Stadio – Ecco i possibili sacrifici di mercato

Il centrocampo del Bologna è tra i reparti più futuribili per quanto riguarda l’aspetto tecnico e finanziario. I tre giocatori che si giocano stabilmente i due posti in mediana, tutti di età compresa tra 21 e 23 anni, hanno numerosi estimatori in Italia e all’estero.

Schouten, Svanberg e Dominguez (aggiungendo poi anche Baldursson), al momento sono il futuro del Bologna, formando un centrocampo tra i più giovani in Serie A. La società ha creduto fin da subito in questi giocatori, che hanno ancora ampi margini di miglioramento.