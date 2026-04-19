Queste le parole dell'allenatore della Juventus Luciano Spalletti ai microfoni di DAZN:
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tuttobolognaweb news Spalletti: “Bravi a portare la partita dalla nostra parte contro una squadra di qualità come il Bologna”
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Spalletti: “Bravi a portare la partita dalla nostra parte contro una squadra di qualità come il Bologna”
Il commento dell'allenatore della Juventus al termine della gara giocata allo Stadium
"Stasera non dovevamo sbagliare nulla visti i risultati di ieri. Il Bologna? So cosa vuol dire scendere da un aereo e fare un'altra trasferta e dunque capisco perfettamente Vincenzo Italiano. Dovevamo entrare forte subito e mantenerla, peché c'era la possibilità di prenderci un vantaggio visto quello che ha passato il Bologna a metà settimana. Siamo stati molto intensi e aggressivi: faccio i complimenti ai ragazzi. Soltanto in alcuni momenti ci siamo un po' abbassati, ma la qualità del Bologna ti costringe a fare questo".
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