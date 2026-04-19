Spalletti: “Bravi a portare la partita dalla nostra parte contro una squadra di qualità come il Bologna”

"Stasera non dovevamo sbagliare nulla visti i risultati di ieri. Il Bologna? So cosa vuol dire scendere da un aereo e fare un'altra trasferta e dunque capisco perfettamente Vincenzo Italiano. Dovevamo entrare forte subito e mantenerla, peché c'era la possibilità di prenderci un vantaggio visto quello che ha passato il Bologna a metà settimana. Siamo stati molto intensi e aggressivi: faccio i complimenti ai ragazzi. Soltanto in alcuni momenti ci siamo un po' abbassati, ma la qualità del Bologna ti costringe a fare questo".