Le parole di Lukasz Skorupski
VIDEO - Il discorso di Palladino: "Il nostro campionato inizia ora"
Così Lukas Skorupski ai microfoni di Dazn: “Dopo un primo tempo chiuso in svantaggio 2-1 vincerla così è una grande soddisfazione e ci dà fiducia. Finora è la nostra partita più bella in questa stagione ma non vogliamo fermarci qua, abbiamo un grande spirito di gruppo, cercheremo di giocare sempre così. Il mister ci ha cambiato mentalità lavorando forte ogni giorno, ci tratta tutti allo stesso modo e fa sentire importante ognuno di noi”.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Commenta Continua la lettura
News
Milan-Bologna, le pagelle
Editoriale
Palladino venerabile maestro. Mbangula si prende il Bologna. Rowe....
News
Palladino: "Bravi i ragazzi, ma sabato dobbiamo continuare. I cambi..."
News
Anaclerio: "A Bologna si giudica troppo presto le potenzialità di un giocatore. Mbangula è stato fantastico"
News
Eurolega - Virtus-Zalgiris Kaunas, le pagelle
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti