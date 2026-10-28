Così Lukas Skorupski ai microfoni di Dazn: “Dopo un primo tempo chiuso in svantaggio 2-1 vincerla così è una grande soddisfazione e ci dà fiducia. Finora è la nostra partita più bella in questa stagione ma non vogliamo fermarci qua, abbiamo un grande spirito di gruppo, cercheremo di giocare sempre così. Il mister ci ha cambiato mentalità lavorando forte ogni giorno, ci tratta tutti allo stesso modo e fa sentire importante ognuno di noi”.