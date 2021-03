Mercato – Si tratta con il Lille per il riscatto di Soumaoro

A Casteldebole la decisione è già stata presa, Adama Soumaoro verrà riscattato e per lui è pronto un triennale.

Sono bastate poche partite per convincere i rossoblù a continuare con lui e si cercherà di blindarlo perché è già un perno e un elemento fondamentale. Bigon, Sabatini e Di Vaio stanno già lavorando con il Lille al riscatto per il centrale che da gennaio ha già collezionato 9 presenze ed è diventato un titolare inamovibile. Le sensazioni sono che la trattativa procederà senza intoppi e nelle prossime settimane l’affare potrebbe chiudersi, per l’ufficialità invece ci vorrà più tempo.

Fonte: Stadio