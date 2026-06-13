Si spegne ai rigori il sogno del Bologna Under 18: lnter campione d’Italia

Non sarà una partita a spegnere il sogno di una carriera, non sarà un risultato a decidere il futuro di questi ragazzi. Il Bologna Under 18 non è riuscito a riscrivere la storia: è sfuggito ai rigori il primo tricolore.

Al Manuzzi di Cesena sono serviti i penalty, zero a zero al termine dei supplementari, per decidere la squadra campione d'Italia e l'Inter si è fatta preferire, segnando tre penalty su cinque, mentre il Bologna è rimasto a secco nonostante l'iniziale prima parata di Galli. Lo scudetto è dunque dei nerazzurri, il primo della loro storia, mentre il Bologna incassa la seconda sconfitta in finale. Resta però l'ottimo percorso svolto fino all'ultimo atto, segno di un settore giovanile che inizia a produrre risultati, con lo scopo di creare giocatori per la prima squadra. Particolarmente significativa anche l’esperienza vissuta da Marco Libra Alvarado, rientrato in gruppo dopo la prima convocazione con la Nazionale maggiore del Venezuela. Il centrocampista ha esordito con la “Vinotinto” nell’amichevole contro Turchia e Iraq e, una volta terminato l’impegno internazionale, si è rimesso immediatamente a disposizione della squadra, contribuendo al cammino verso la finale e realizzando anche la rete del 2-0 nella semifinale contro la Roma. Se il trofeo non è arrivato a coronare questa stagione, rimane il valore di un’annata che entra comunque nella storia del settore giovanile rossoblù. Per la prima volta da quando i campionati nazionali seguono l’attuale format, tutte le categorie agonistiche del Bologna FC hanno infatti conquistato l’accesso alle rispettive fasi finali, confermando la crescita costante e la solidità del percorso intrapreso dal vivaio.