Gli appuntamenti del fine settimana (fonte Bologna Fc)

Redazione TuttoBolognaWeb

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Agonistica

ATTIVITÀ AGONISTICA MASCHILE UNDER 18 (4a Giornata): Napoli-Bologna – domenica ore 12.30 – Stadio “G. Piccolo” di Cercola (NA)UNDER 17 (3a Giornata): Modena-Bologna – domenica ore 15 – Stadio “F.lli Sentimenti” di Bomporto (MO)UNDER 16 (2a Giornata): Bologna-Sassuolo – domenica ore 16 – Centro Sportivo “E. Filippetti” di Zola Predosa (BO)UNDER 15 (2a Giornata): Bologna-Sassuolo – domenica ore 14 – Centro Sportivo “E. Filippetti” di Zola Predosa (BO)

settore giovanile bologna

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