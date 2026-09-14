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Under 18

Secondo successo in tre giornate per l’Under 18, grazie alle reti di Passanisi (che sabato ha esordito in Primavera) e Covolo: i rossoblù, con 6 punti, siedono al 2° posto insieme a Inter, Como, Fiorentina, Torino e Juventus. Capolista in solitaria, invece, l’Atalanta.

SASSUOLO-BOLOGNA 0-2

SASSUOLO: Zanetti E., Danesin, Owusu, Likay (67’ Malagoli), Zanetti M., Coulibaly (46’ Pacchioli), Spaseski, Nestorov, Da Silva (67’ Donofrio), Della Giovanna (85’ Chirizzi), Boateng (58’ Barb).A disposizione: Bini, Mitev, Di Chiara, Yara.Allenatore: Vecchi

BOLOGNA: Giacomone, Andreotti (89’ Altruda), Covolo, Demaurizi (74’ Pjevic), Casali, Stragà, Giannelli, Buikus, Bellondi (85’ Boateng), Zucchini (74’ Neri), Passanisi (89’ Rajouani).A disposizione: Milan, Ballacci, Eulisi.Allenatore: Della Rocca

Arbitro: Cristofori di Finale EmiliaMarcatori: 13’ Passanisi (B), 65’ Covolo (BO)Ammoniti: Demaurizi (B), Neri (B)

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