Saputo tra Restyling e Mihajlovic

Saputo pronto a tornare in città

Il presidente è atteso in tribuna domenica per Bologna-Spezia e mercoledì per Bologna-Torino, due partite che potrebbero dare la salvezza certa e certificata. Salvo sorprese Saputo dovrebbe dunque tornare dopo oltre un anno anche se il condizionale è d'obbligo dato che gli impegni di lavoro potrebbero far saltare la pianificazione all’ultimo minuto. Saranno giorni intensi, oltre alla questione Restyling, Saputo vedrà le carte del progetto che saranno consegnate settimana prossima in Comune, ci sarà tempo per salutare la squadra e per un faccia a faccia con Mihajlovic e la dirigenza in vista del mercato.