Sabatini: “Faremo una o due cessioni per reinvestire. Il mio futuro? Resto qua”

Lunga e articolata intervista a Walter Sabatini sulle pagine del Quotidiano Sportivo, una chiacchierata a tutto tondo sul futuro del dirigente rossoblù e sulle strategie del prossimo mercato del club. Una grossa plusvalenza da reinvestire in entrata appare all’ordine delle cose.

“Io amo la città, e voglio restituire quello che mi dà – ha affermato Sabatini – Sono immunodepresso e tutti mi proteggono, mi ha fermato un signore fin troppo generoso nei complimenti e con me c’era un’amica che ha ingaggiato una battaglia personale col signore per fargli tirare su la mascherina. Città? Abito in una via che un tempo era la strada delle prostitute. Un posto meraviglioso, va benissimo. E da lì con cento passi arrivo ovunque io voglia andare”.