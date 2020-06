Ronzulli: “Bfc-Mihajlovic rapporto duraturo. Sui contratti dico che…”

È intervenuto ai microfoni di Sport Today Dario Ronzulli, il giornalista ha discusso delle decisioni del Consiglio Federale tenutosi oggi. Lo speaker di Radio Bologna Uno ha anche commentato la posizione della UEFA sui contratti in scadenza quest’anno e sull’ipotesi di rinnovo tra Bologna e Mihajlovic. Ecco le sue parole.

“La decisione di oggi del Consiglio Federale è stata quella di chiudere il campionato in ogni modo onde evitare blocco delle retrocessioni. La domanda è quali saranno le modalità per i playoff? Quante squadre giocheranno? Si farà come in Serie B? Sono tutti termini che vanno decisi in sede di Federazione entro l’inizio del campionato. Sarà una decisione politica molto pesante ed importante. Ovviamente sono alternative che si verificheranno solo in caso di giocatore positivo al virus, nel caso in cui i tempi si dovessero dilatare si ricorrerà all’algoritmo”.