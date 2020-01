Ronzulli: “Il Verona è la rivelazione del campionato. Sarà una partita difficile”

Intervenuto ai microfoni di Sport Today, Dario Ronzulli ha parlato della sfida che attende il Bologna contro l’Hellas Verona: “Nessuno si sarebbe aspettato un Verona così in alto in campionato. È in assoluto la rivelazione del campionato. Tanto di cappello a Juric che nonostante il valore della rosa, sicuramente non di alto livello, è riuscito a mettere in campo una formazione che sa portare a casa il risultato. È una formazione con tanto carattere che sa difendere bene e pungere in attacco in contropiede. Non solo questo, è una squadra che sa soffrire e all’evenienza recuperare il risultato. Per questi motivi secondo me la sfida di domenica è da prendere con le molle”.

Scheda 1 di 6