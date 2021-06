Repubblica – Stallo su Lyanco, Soumaoro l’unica certezza

Serve un rinforzo in difesa: sul brasiliano non ci sono novità, al momento l'unica certezza è Soumaoro

L'unica certezza al momento si chiama Adama Soumaoro, che il Bologna riscatterà ufficialmente il 1 luglio, giorno di apertura dei battenti del mercato. Non lo è invece Antov, che piace ma non abbastanza da versare subito i 3 milioni previsti dal riscatto: si lavora a un rinnovo del prestito per un'altra stagione. La pista più percorribile continua a essere quella che porta a Lyanco: sul centrale brasiliano persiste una situazione di stallo, nonostante Cairo abbia abbassato le pretese. Il club rossoblù non vuole superare i 7, tra prestito oneroso e diritto di riscatto. Le alternative poi sono gli svincolati, con Benatia e Nkoulou che piacciono al Bologna. Intanto, interessa anche il 21enne dell'Oostende Theate: lo stesso belga ha ammesso di essere stato cercato.