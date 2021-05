Repubblica – Sinisa torna sul mercato. E La Juve senza Champions può ripensare a lui

I bianconeri saranno l'ultimo avversario della stagione rossoblù

Con il Bologna, l'obiettivo attuale è superare i 47 punti dell'anno scorso, fattibile solo se i rossoblù dovessero vincere contro Genoa, Verona e Juventus. Proprio i bianconeri potrebbero rappresentare il futuro del tecnico serbo. In caso di mancata qualificazione in Champions infatti, la vecchia signora potrebbe attuare una vera e propria rivoluzione, partendo da un cambio in panchina: Gasperini, Simone Inzaghi o Mihajlovic, questi sono i nomi di cui si parla. Del resto, prima di pensare a Sarri, nel 2019 Paratici aveva sondato proprio Sinisa, che non ha mai nascosto di quanto sarebbe contento di allenare la Lazio e, in caso di partenza di Simone Inzaghi direzione Torino, Lotito potrebbe aprire un dialogo con l'allenatore di Vukovar.