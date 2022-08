Repubblica – Possibile scambio Izzo-Barrow

Il quotidiano parla di un scambio Barrow-Izzo tra Bologna e Toro, una ipotesi concreta se si riuscirà a trovare una intesa sul conguaglio economico a favore dei rossoblù. E se arrivasse il difensore dal Torino, potrebbe partire Bonifazi 'che Mihajlovic volle un anno fa e che adesso non rientra più nei piani - scrive Simone Monari - Troppi errori, soprattutto in campo ma non solo, troppe sbadataggini. Potrebbe finire al Monza, o magari allo Spezia, da quel Gotti che lo stima e lo haavuto a Udine'.