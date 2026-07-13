Remo Freuler si allontana dal Bologna 'non ho ancora deciso, vedremo' le sue parole dopo la sconfitta con l'Argentina, Lewis Ferguson è nel mirino dei Rangers, ma è ancora in vacanza così come Nikola Moro dopo il mondiale, ecco allora che l'obiettivo primario di Sartori e Di Vaio è prelevare un centrocampista.

In cima alla lista dei desideri ci sono sempre Ognjen Ugresic e Mikel Amondarain, il primo del Partizan Belgrado e il secondo dell'Estudiantes. Sono entrambi profili molto graditi dal punto di vista tecnico, ma difficili da prendere sotto quello economico. Il Bologna lavora su entrambi i fronti e spera di fare bingo su almeno uno dei due. Ci sono, però, alternative. Una porta a Folorunsho del Napoli, rientrato dal prestito al Cagliari, ma attenzione anche a Brescianini della Fiorentina. Lo riporta il Resto del Carlino.