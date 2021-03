Repubblica – Orsolini e il Milan: a 20 milioni si può fare

Nonostante in campo stia vivendo un momento complicato, Riccardo Orsolini ha conquistato la ribalta del mercato.

L’esterno rossoblù sarebbe finito nelle mire del Milan di Stefano Pioli, interessato all’acquisto dell’ex Ascoli che viene valutato dal Bologna tra i 18 e i 20 milioni, ma non è l’unico. Non solo ieri sia circolata l’indiscrezione di Barrow nel mirino del Real Madrid, ma lo stesso club rossonero aveva fatto capire di seguire Svanberg. Tornando a Orso, l’operazione sembra fattibile. Dopo il lockdown di un anno fa infatti, il suo rendimento è sensibilmente calato, tanto da perdere pure il posto da titolare a svantaggio di Skov Olsen. Per le casse del club, una sua eventuale cessione sarebbe una boccata d’ossigeno. L’obiettivo di non dipendere sempre dall’azionista, che l’ad Fenucci ha più volte ricordato, in questi anni non si è mai concretizzato. Chissà che quel circolo virtuoso a lungo auspicato da proprietà e dirigenti non possa finalmente mettersi in moto.

Fonte-Repubblica