Repubblica – Niente summit, fra tecnico e presidente se ne riparla a breve

L'incontro tra Saputo e Mihajlovic è stato rimandato

Considerando l'imminente partita con il Torino è stato deciso di posticipare i colloqui dopo il match, con il presidente che non può non essere soddisfatto del lavoro sul campo svolto dal suo allenatore. Le divergenze eventuali potrebbero sorgere sulla squadra della prossima stagione e su come migliorarla. Mihajlovic vorrebbe alzare l'asticella e servirebbe qualche innesto significativo, partendo dalla prima punta. Servirà capire le intenzioni del presidente canadese: se deciderà di assecondare il tecnico serbo e di ambire più in alto, dovrà mettere nuova liquidità nel Bologna tramite assegni o la vendita di qualche pezzo pregiato.