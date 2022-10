Repubblica – Né gol né minuti, che rinforzi sono?

Il Bologna, nell'anno del cambio al vertice, è la squadra ad aver impiegato meno innesti dal mercato estivo. Repubblica fa gli esempi di squadre da parte destra come Salernitana e Verona che sono andate in gol con i nuovi innesti (9 su 12 per i campani, 6 su 8 per gli scaligeri). A segnare per il momento nel Bologna solo Arnautovic, Barrow e Dominguez ma in generale i nuovi non si vedono. Solo Lucumi è stato subito fissato titolare, gli altri si sono visti poco. Ferguson ha fatto tutto il ritiro ma per ora solo 36 minuti di gioco, Moro si è visto solo nel primo tempo di La Spezia e Zirkzee in tre spezzoni di gioco non fa una partita, Posch si è visto a spezzoni mentre Cambiaso è stato sempre impiegato ma è l'unico di non proprietà rossoblù. Totale di 1876 minuti per otto innesti, 234 di media a testa dopo nove giornate. Hanno giocato meno solo gli acquisti estivi di chi non doveva cambiare granché come Inter e Milan.