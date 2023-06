Repubblica – Motta vuole che siano confermate le sue pedine fondamentali

Sartori e Di Vaio, nel frattempo, sono già attivi sul mercato, andando alla ricerca di giovani prospetti, al fine di rientrare nei parametri del piano di spesa di Saputo. Anche le possibili cessioni saranno importanti per definire gli sviluppi della sessione di mercato: Barrow può partire, ma bisognerebbe trovare dei club disposti a spendere attorno ai 15 milioni; Arnautovic potrebbe essere uno dei sacrificabili per contenere i costi, anche se la società vorrebbe tenerlo. Per quanto riguardo Thiago Motta in prima persona, si potrebbe muovere solo se dovesse arrivare un'offerta da una big. Per il momento il pericolo sembra essere lontano, visto che la Juventus sta lavorando anche su Tudor, mentre per il Napoli l'italo-brasiliano non è la prima scelta.