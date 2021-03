Repubblica – Milan su Orsolini, lo vuole Pioli

Nonostante manchino ancora alcuni mesi all’inizio del mercato, si fanno già i primi nomi su possibili interessamenti. E tra questi ci sono anche alcuni rossoblù: è notizia di ieri, infatti, che il Real Madrid abbia fatto un sondaggio per Musa Barrow, con il giocatore che è apprezzato da Zidane. Si tratta ancora solo di una voce, ma l’interesse di una big europea come i blancos testimonia l’upgrade di prestazioni del gambiano i rossoblù. Pagato poco meno di 18 milioni, il suo valore è già arrivato virtualmente sopra i 20, anche perchè viene inserito dagli analisti di mercato tra i 30 giovani più forti della sua generazione.

Nelle ultime ore si è invece registrato un altro interesse, quello del Milan per Riccardo Orsolini, su indicazione di Stefano Pioli, che reputa perfetto l’ascolano per il suo 4-2-3-1. I rossoneri sperano di acquistarlo per 18-20 milioni e il Bologna è pronto a cederlo se l’interessamento diventasse poi concreto a giugno e si trasformasse in un’offerta ufficiale. E’ ancora presto per imbastire trattative, ma i primi sondaggi delle big sono già arrivati a Casteldebole, nonostante sia Barrow che Orsolini non stiano vivendo la loro miglior stagione in rossoblù.

