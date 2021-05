Repubblica – Mihajlovic rimane in fila per la Lazio

Saltato Gattuso, ufficiale alla Fiorentina, può restare Inzaghi nei biancocelesti

Uno dei papabili allenatori dei biancocelesti poteva essere Rino Gattuso, che però ieri ha firmato un biennale con la Fiorentina. L'ex allenatore del Napoli era in cima alla lista dei desideri di Lotito, che al momento sembra orientato sulla conferma di Simone Inzaghi. Se poi non dovesse finire così, circola pure il nome di Sarri per la panchina biancoceleste. Anche perché i rapporti tesi tra Mihajlovic e il ds Tare non sarebbero un ostacolo lieve.