Repubblica – Mihajlovic-Bologna, nessun divorzio. Arnautovic vicinissimo

Summit a Casteldebole, poi il Bfc annuncia: " Già al lavoro per il futuro" Piace anche il centravanti della Repubblica Ceca Tomas Pekhart

La situazione del Bologna che riparte da Mihajlovic non è delle più semplici, visto che il tecnico serbo ha cercato in tutti i modi un altra destinazione, snobbando il presidente e affrontando il futuro senza garanzie tecniche.

Nonostante tutto ciò, la società non ha mai avuto il minimo dubbio di proseguire con Sinisa, soddisfatta del lavoro e della qualità del gioco fatto esprimere alla squadra in questi anni. Il club sta cercando di stringere per Marko Arnautovic. Il fratello Daniel, che è anche l’agente dell’austriaco, era a Casteldebole sia lunedì che ieri. Il club sta seguendo anche un altro 32 enne, il ceco Thomas Pekhart, punta centrale di 194 centimetri che gioca nel Legia Varsavia e quest’anno ha segnato 22 gol in 25 partite.