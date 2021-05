Repubblica – Eterno Palacio, nuovo contratto?

Il bomber può firmare fino al 2022

Rodrigo Palacio ripete sempre la stessa frase, da quando nell’estate 2017 arrivò a Bologna. All'epoca ne aveva 35, ora ne ha 40 e non mancano le squadre a cercarlo. C'è il Monza di Berlusconi e Galliani che cerca la promozione in A e Rodrigo ha famiglia a Milano. Un motivo in più per avvicinarsi. Ma la priorità è restare in Emilia, ecco perché il Bfc spera di strappare la firma fino a giugno 2022, quando Palacio avrà superato ampiamente i quarant'anni.