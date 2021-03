Rabotti: “Mihajlovic bravo con i giovani, dal mercato si capirà molto del futuro”

Ospite di Pomeriggio Rossoblù su Radio Nettuno Bologna 1, il collega Doriano Rabotti ha espresso la sua opinione sulla situazione in casa Bologna dopo il successo sulla Samp e l’imminente sfida con il Crotone:

“Le parole di Sabatini su Mihajlovic? Non mi stupiscono, così come non ha mi ha stupito Fenucci quando ha detto che Sinisa sarà ancora l’allenatore del Bologna. Se qualcosa bolle in pentola lo scopriremo a campionato finito. Credo anche che Sabatini sia convinto di quello che dice e Sinisa è bravo a far rendere una squadra con giovani. Ottiene il massimo da questa squadra? Non lo so, qualche scelta non l’ho ritenuta azzeccata ma come sempre sono i risultati a decidere la bontà o meno di una scelta”.