Qui Udinese, Gotti conferma solo Samir

Nessuno lo ammetterà, ma per l’interesse per questa partita in casa Udinese è molto basso. La classifica è pessima e la sfida di Coppa Italia con il Bologna, a tre giorni dal match con il Napoli lo rende un appuntamento indesiderato. Il calendario prima della sosta natalizia è in salita e la squadra non può permettersi di continuare a non fare punti.

In campo per i bianconeri dovrebbe andare in campo una formazione quasi completamente diversa da quella vista contro la Lazio. Solo Samir verrà confermato come esterno sinistro, ruolo nel quale Gotti non ha alternative. In difesa ci sarà l’ex rossoblu De Maio, al centro della difesa a tre. In attacco spazio alla coppia Lasagna-Teodorczyk, con l’ex Carpi che cerca il secondo gol stagionale.

Probabile formazione Udinese (3-5-2): Nicolas; Opoku, De Maio, Sierralta; Ter Avest, Barak, Wallace, Fofana, Samir; Teodorczyk, Lasagna. All. Gotti.

Fonte: la Gazzetta dello Sport.