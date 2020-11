Qui Napoli, partenza posticipata per un guasto all’aereo

Oggi il Bologna attende il Napoli al Dall’Ara per la sfida delle 18. Un piccolo imprevisto ieri ha fermato la squadra di Gattuso.

La partenza per Bologna era prevista per ieri, ma un guasto all’aereo ha fermato gli azzurri che sono stati costretti a modificare il loro piano organizzativo. Il Napoli, quindi, raggiungerà Bologna questa mattina e dopo pranzo effettuerà la riunione pre partita. Per la squadra di Gattuso si tratta della seconda disavventura stagionale alla vigilia di una partita in trasferta. Lo scorso 3 ottobre i partenopei erano stati bloccati dall’ASL mentre stavano per dirigersi a Capodichino, dove avrebbe dovuto prendere l’aereo per Torino. Juventus-Napoli non si è mai giocata, ma Bologna-Napoli si giocherà regolarmente.