Qui Fiorentina – Ufficiale l’addio a Gattuso, sfuma Orsolini?

L'esterno rossoblù era un profilo che piaceva molto al tecnico calabrese

"ACF Fiorentina e Mister Rino Gattuso, di comune accordo, hanno deciso di non dare seguito ai preventivi accordi e pertanto di non iniziare insieme la prossima stagione sportiva". In attesa di sapere quale sarà il nuovo allenatore dei toscani, si raffredda momentaneamente la pista che portava a Riccardo Orsolini, esterno del Bologna che piaceva molto all'ex mister tra le altre di Napoli e Milan.