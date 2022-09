Qui Casteldebole, assente Mihajlovic per un controllo. Il Bologna valuta Motta e De Zerbi

All’indomani della partita del Picco i rossoblù hanno ripreso ad allenarsi a Casteldebole: scarico in palestra per i titolari di ieri pomeriggio, lavoro in campo per gli altri, con partitella conclusiva. Ma tiene banco il futuro della panchina.

Alla seduta di stamattina era assente Siniša Mihajlović, ma non per un esonero quanto per un appuntamento personale già programmato da tempo. Il suo staff ha infatti diretto la seduta, mentre domani è previsto un giorno di riposo. Il suo futuro verrà deciso tra il pomeriggio di oggi e la mattinata di domani, con la dirigenza in summit probabilmente con Joey Saputo. C'è l'ipotesi di concedere altre due gare al tecnico, ovvero Fiorentina ed Empoli prima della sosta, ma emergono i rumors sui possibili sostituti. Thiago Motta e De Zerbi sono i due allenatori per ora contattati.