Gli aggiornamenti dal Niccolò Galli
VIDEO - Il discorso di Palladino alla squadra dopo la vittoria contro il Milan
Il Bologna ha proseguito ad allenarsi al centro tecnico Niccolò Galli durante questa sosta per le nazionali.
I rossoblù non impegnati con le rispettive Nazionali hanno svolto un allenamento mattutino al centro tecnico Niccolò Galli: attivazione atletica, esercitazioni sulla tecnica e partitella a campo ridotto. Allenamento differenziato in palestra per Jay Enem, Lorenzo De Silvestri e Juan Miranda.
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