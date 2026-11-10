Il Bologna ha proseguito ad allenarsi al centro tecnico Niccolò Galli durante questa sosta per le nazionali.

I rossoblù non impegnati con le rispettive Nazionali hanno svolto un allenamento mattutino al centro tecnico Niccolò Galli: attivazione atletica, esercitazioni sulla tecnica e partitella a campo ridotto. Allenamento differenziato in palestra per Jay Enem, Lorenzo De Silvestri e Juan Miranda.