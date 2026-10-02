Dopo due settimane di lavoro, e con una settimana a disposizione in vista di Lecce, il Bologna si tarerà domenica a Casteldebole in una amichevole contro l'Ascoli.

La squadra bianconera è partita molto bene in stagione con 10 punti in cinque partite e un ottimo quinto posto in classifica a meno 3 dal Palermo in vetta. Per Riccardo Orsolini, ascolano di nascita, sarà un ritorno al passato, non solo sul campo (51 partite e 8 gol in maglia Ascoli), ma anche come tifo, dato che negli scorsi playoff l'attaccante rossoblù si è presentato al Morgagni di Forlì per seguire una importante partita dei bianconeri. Ad Ascoli, inoltre, c'è Daniele Corazza, ex responsabile del settore giovanile del Bologna. Insomma, un appuntamento con tanti intrecci per il Bologna che farà un test sulla sua condizione in vista della ripresa del campionato a Lecce.