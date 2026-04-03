Qui Casteldebole – Altra tegola, infortunio per Dominguez: i tempi di recupero

Si è infatti fermato Benja Dominguez, che ha riportato la lesione dell'ileopsoas destro con tempi di recupero di un mese. Ancora out Dallinga, Odgaard e Lykogiannis. Di seguito il comunicato: 'I rossoblù hanno svolto una seduta di allenamento mattutina sui campi di Casteldebole in vista di Cremonese-Bologna: attivazione atletica, esercitazioni tecnico-tattiche e partitella a campo ridotto. Allenamento differenziato per Jens Odgaard, terapie per Lukasz Skorupski, palestra per Charalampos Lykogiannis e Thijs Dallinga. Benjamin Dominguez ha riportato una lesione all’ileopsoas destro; tempi di recupero di circa 3-4 settimane'.