Prevista una grande affluenza per Bologna-Inter
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Certo, la big, la voglia di tornare a vedere la Serie A dopo una lunga sosta, ma anche un po' di entusiasmo, nonostante una posizione di classifica difficile.
Per Bologna-Inter, in programma sabato 17 ottobre alle ore 18, si preannuncia un Dall'Ara da grandi occasioni. Il pubblico sta rispondendo presente in prevendita e sono già stati venduti oltre 27mila biglietti. Le due curve sono esaurite, sottolinea il Cor Sport, restano ancora circa mille posti nei distinti e duemila in tribuna: l'obiettivo è arrivare a 29 mila presenze e superare i 28 mila che accorsero al Dall'Ara per Bologna-Lazio.
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