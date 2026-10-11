La squadra di Morrone vola con un poker alla Lazio
VIDEO - Ma cosa fa questo portiere?
Seconda vittoria consecutiva per il Bologna Primavera, che batte la Lazio 4-1 salendo così a 12 punti in classifica in piena zona playoff. Ottima prestazione di squadra da parte della squadra di Stefano Morrone, ma la copertina se la prendono Badori e Toroc, autori di una doppietta a testa. Rossoblù quarti con 12 punti, due in meno della capolista Inter. Prossimo appuntamento venerdì alle ore 15 in casa del Parma.
BOLOGNA-LAZIO 4-1
BOLOGNA: 1 Giacomone; 2 Osti (66’ 24 Briguglio), 3 Jaber, 19 Igbinigun; 28 Negri, 7 Toroc (85’ 9 Castaldo), 17 Badori, 8 Saputo (66’ 20 Lai), 26 Trifelli; 10 Lo Monaco (85’ 15 Baldini), 37 Piro (59’ 14 Zanella).
A disposizione: 22 Franceschelli, 4 Pantaleoni, 25 Tupec, 30 Luongo, 31 Kujrakovic, 30 Rondolini.
Allenatore: Morrone
LAZIO: 50 D’Alessio; 44 Kovac, 20 Bordon, 13 Pernaselci; 11 Canali (58’ 16 Gatto), 6 Baldi (58’ 21 Montano), 8 Milillo (58’ 17 Zangari), 7 Battisti (84’ 33 Cangemi), 30 Avram (74’ 23 Stornelli); 39 Eone, 10 Landi.
A disposizione: 71 Quadrelli, 77 Ferrante, 85 Bagordo, 90 Touray, 95 Mecozzi, 97 Riggi.
Allenatore: Punzi
ARBITRO: Papi di Prato MARCATORI: 34’ e 55’ Badori (B), 69’ e 85’ Toroc (B); 82’ Eone (L) AMMONITI: Saputo, Jaber (B)
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