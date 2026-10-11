1 di 2 Prossima scheda 1 di 2

Le possibili scelte

Raffaele Palladino pronto a confermare ancora il 3-4-3 nella trasferta di Lecce. Heggem dovrebbe riprendersi il ruolo di perno centrale con Helland e Theate al fianco, possibile novità Moro in mezzo, dato che Ferguson è reduce da quattro partite in nazionale, con Pobega al fianco e Zortea-Miranda esterni. In avanti, Orsolini dal primo minuto con Piccoli e Cambiaghi. Nel Lecce possibile tridente Pierotti, Guebbels, Monteiro.

1 di 2 Prossima scheda 1 di 2