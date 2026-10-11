Le possibili scelte di Di Francesco e Palladino
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Le possibili scelte
Raffaele Palladino pronto a confermare ancora il 3-4-3 nella trasferta di Lecce. Heggem dovrebbe riprendersi il ruolo di perno centrale con Helland e Theate al fianco, possibile novità Moro in mezzo, dato che Ferguson è reduce da quattro partite in nazionale, con Pobega al fianco e Zortea-Miranda esterni. In avanti, Orsolini dal primo minuto con Piccoli e Cambiaghi. Nel Lecce possibile tridente Pierotti, Guebbels, Monteiro.
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