Si procede spediti verso la costruzione di uno stadio nuovo sui terreni della Fiera. Il sindaco Matteo Lepore, archiviato il restyling del Dall'Ara, è oggi molto favorevole all'investimento per espandere il quartiere fieristico, su terreni già edificabili, con uno stadio polifunzionale che possa ospitare anche il Bologna per le partite di campionato e, perché no, di coppa.

Queste le parole di Lepore in una intervista a Canale 88 con Paolo Soglia, come riporta Stadio: "Già da tempo avevamo aperto all'ipotesi dello stadio nuovo, Fiera ci ha messo i terreni ed è stato coinvolto il Bologna per costruire uno stadio polifunzionale. L'idea di una struttura che possa ospitare diversi eventi è credibile e anche conforme agli strumenti urbanistici. Investitori? Ci sono discorsi in atto ma saranno i privati a svelarli".