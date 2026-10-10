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Il momento difficile

Così Riccardo Orsolini in una lunga intervista al Corriere di Bologna: “Momento difficile? Ne abbiamo visti anche di peggiori, fa parte di questo lavoro. Ci sono state incertezze e cambiamenti, ora speriamo ci sia anche la ripartenza. Serve dare una scossa e tocca in primis a noi veterani. La sosta ci è servita a conoscere meglio Palladino perché prima del Toro non avevamo avuto modo di provare nulla. Andiamo a Lecce per risalire la classifica che ora piange. Nell’immediato l’obiettivo è uscire da questa situazione. Il problema più grande è risalire e rimettersi sopra la linea di galleggiamento. In questa fase l’obiettivo è cambiato, poi penseremo ad altro”

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