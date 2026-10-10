'Sette gol, più di quelli segnati a qualsiasi altra singola avversaria in Serie A. Il Lecce è la vittima preferita di Riccardo Orsolini' scrive oggi Dario Cervellati su Stadio.

Il Bologna, dunque, si affida al numero 7, alla sua bandiera. Orso vuole mettersi alle spalle l'infortunio muscolare rimediato a Bergamo e punta sul Via del Mare, dove il tecnico Raffaele Palladino medita di schierarlo dal primo minuto. A dare una mano anche la cabala dato che Orsolini ha segnato quattro volte negli ultimi cinque incroci contro il Lecce e l'unica partita in cui non ha segnato era assente. Servono i gol di Ricky, lui che è a quota 75 gol in Serie A con la maglia del Bologna ed è reduce da quattro stagioni in doppia cifra. Ora serve tornare a gonfiare la rete e ritrovare la continuità perduta per aiutare il Bologna a uscire da una difficile posizione di classifica. A partire da Lecce.