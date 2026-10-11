Una partita spartiacque e molto importante quella di oggi per il Bologna a Lecce. Non solo manca la vittoria, due punti in cinque gare, ma con il successo del Genoa sulla Fiorentina oggi i rossoblù sono penultimi in classifica.

Vincere aiuta a vincere, scrive il Carlino, e mai come oggi il Bologna ne ha bisogno per togliersi da questa brutta posizione in graduatoria, si spera momentanea. Per farcela è stato chiamato Raffaele Palladino, che durante la sosta ha potuto lavorare sulla squadra, ma il calendario non aiuta con tre trasferte nelle prossime quattro partite e quella di Lecce appare la meno proibitiva. Armiamoci di fiducia, scrive Massimo Vitali sul Carlino, sperando che il Bologna ritrovi la sua anima e i suoi uomini di qualità, a partire da Riccardo Orsolini che vede nel Lecce la sua vittima preferita.