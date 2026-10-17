Così Tommaso Pobega al termine della sconfitta per 3 a 1 del Bologna contro i nerazzurri: “Sono soddisfatto per il gol, ma c’è rammarico perché potevamo raccogliere di più, soprattutto nel primo tempo. Abbiamo fatto una prestazione di alto livello tenendo il ritmo alto, rimanendo lucidi nelle giocate e creando tante situazioni da gol, però avremmo dovuto essere un po’ più cinici: io stesso ho avuto un’occasione che con maggiore freddezza avrebbe potuto portarci sul 2-0. Dobbiamo lavorare e trovare più sintonia per fare in modo che l’atteggiamento e la voglia di far gol di questo primo tempo diventino una costante”.