Pedulla, il Bologna continua a trattare Supryaga

Dopo Fenucci, anche Alfredo Pedullà conferma che Supryaga è l’unico vero, grande, obiettivo del Bologna.

Il club rossoblù, infatti ha individuato nel talentuoso attaccante ucraino le caratteristiche necessarie per occupare il ruolo di prima punta nello scacchiere di Mihajlovic. Al giocatore classe 2000 non esiste un piano B. Il Bologna per convincere la Dinamo Kiev a portare il ragazzo sotto le 2 torri ha formulato un’offerta da 10 milioni più bonus, ritenuta ancora bassa perchè il calciatore viene valutato 15 milioni. Da martedì prossimo, il Bologna tornerà a bussare alla porta della Dinamo nella speranza di sbloccare la trattativa aumentando l’offerta.