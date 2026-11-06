Quella che andrà in scena domani alle 18 al Tardini sarà una sfida a dir poco ostica per il Bologna di Raffaele Palladino, che dopo esser riuscito ad inanellare una striscia di 3 vittorie consecutive, sembra, ora più che mai, pronto a continuare il percorso intrapreso con l'ex tecnico di Fiorentina e Atalanta. Ad aspettarlo vi è però un Parma che, dopo un inizio di stagione complicato, arriva alla sfida da due risultati utili di fila, e dalla sorprendente vittoria di Bergamo. Quella con i ducali non sarà quindi una partita semplice, chiamata ad essere decisa dall'attenzione al dettaglio.

Appuntamento alle 18:00 allo stadio Ennio Tardini con diretta esclusiva su Dazn, visibile sull'apposita piattaforma sia su smart tv sia su dispositivi mobili e anche dal bouquet di Sky nella sezione app per chi è abbonato Dazn. Diretta radio su Nettuno Bologna Uno, fm 97.00, con cronaca di Leo Bosello e Filippo Cotti.