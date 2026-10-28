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Squadra tosta

Queste le parole di Raffaele Palladino nel post partita: "Questa è una squadra tosta fatta di ragazzi tosti. Fin dal primo giorno mi hanno ascoltato e abbiamo stravolto tutto. Non era facile ribaltare tutto in un mese e mezzo. E' merito loro, hanno predisposizione al lavoro e vogliono migliorarsi. So che possono tornare a essere la squadra degli ultimi anni. Vincere qui non era facile, sicuramente potevamo fare meglio a livello tecnico nel primo tempo ma la squadra è stata brava a ribaltarla. Sono molto contento sia per i titolari che per i subentrati. Tutti hanno dato energia positiva".

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