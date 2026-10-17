Raffaele Palladino ha commentato così la sconfitta di oggi per uno a tre contro l'Inter:

“Un vero peccato, usciamo da questa partita con rammarico, il primo tempo è stato ottimo e interpretato con grande voglia e spirito. Abbiamo sprecato le occasioni per raddoppiare, poi non riuscendoci la partita è rimasta aperta. La differenza l’hanno fatta la loro qualità, anche inserita dalla panchina, e il nostro calo fisico. Mi prendo i tanti begli aspetti dei primi 45’ e le tante cose su cui continuare a lavorare viste nella ripresa. Avanti con fiducia”.